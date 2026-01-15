TEMAS DE HOY:
Comunidad

Abastecimiento de GLP se normaliza en distribuidoras de Santa Cruz

Tras días de filas y escasez, una distribuidora del cuarto anillo permite que cada ciudadano compre solo dos garrafas, garantizando el abastecimiento normal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/01/2026 9:14

Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas de la mañana, la distribuidora de GLP ubicada entre el cuarto anillo, avenida Paraguay y Mutualista, de Santa Cruz, reporta un abastecimiento normal. A diferencia de días anteriores, cuando se registraron largas filas de ciudadanos buscando garrafas, hoy la demanda se mantiene controlada.

Los encargados del lugar indicaron que cada persona solo puede adquirir un máximo de dos garrafas, medida que está siendo respetada tanto por los compradores como por el personal de la distribuidora. La Policía también realiza controles para garantizar que se cumpla esta disposición.

“Vengo a comprar dos garrafas para mi casa”, señaló una vecina de la zona, mientras que otro ciudadano coincidió: “Solo llevo dos garrafas, para uso particular, tal como nos indicaron”.

El ambiente en la distribuidora es tranquilo y organizado. Los compradores ingresan con sus garrafas vacías y salen con las llenas, cumpliendo con la normativa de la venta limitada.

 

