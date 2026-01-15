Paro de salud golpea a pacientes: madres pasan la noche para lograr atención médica en Santa Cruz

El paro departamental de trabajadores en salud, que se cumple por 96 horas, llegó este jueves a su tercer día consecutivo, afectando la atención en centros de primer, segundo y tercer nivel en Santa Cruz. La medida de presión tiene demandas dirigidas tanto a la Alcaldía como a la Gobernación.

En la capital cruceña, decenas de pacientes llegaron a distintos centros de salud solo para encontrarse con atención suspendida o reducida, lo que obligó a muchos a reprogramar sus turnos.

El Hospital de Niños es el único centro que mantiene atención parcial, trabajando apenas al 50%. Sin embargo, las familias deben atravesar un verdadero viacrucis para acceder a una ficha.

Algunos padres de familia hicieron fila desde la jornada anterior e incluso pasaron la noche en inmediaciones del hospital para asegurar atención médica para sus hijos.

“Van a atender solo 50 fichas y estamos esperando desde ayer todo el día. Yo llegué a las 7 de la mañana. Como están en paro, no entregan todas las fichas”, relató una madre desde la puerta del hospital.

Otros pacientes llegaron durante la madrugada de este jueves, pero solo lograron fichas para el día siguiente.

“Yo llegué a las 6 de la mañana y la ficha será recién para mañana viernes. Hay que venir un día antes para ser los primeros, porque como están en paro no entregan la misma cantidad de fichas”, contó otra madre afectada.

Los padres de familia exigen soluciones inmediatas a las autoridades, advirtiendo que los principales perjudicados son los niños y pacientes de escasos recursos.

Según los trabajadores en salud, el Gobierno Municipal adeuda los salarios de noviembre y diciembre a más de 5.500 funcionarios, además del subsidio y deudas con la Caja Nacional de Salud. En tanto, el Gobierno Departamental mantiene pendiente el pago del sueldo de diciembre a cerca de 1.500 trabajadores.

