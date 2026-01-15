Concejo Municipal sesionará este jueves para definir el precio del pasaje

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra sesionará este jueves en una reunión extraordinaria para definir el futuro del precio del pasaje del transporte público, en medio del conflicto que persiste entre transportistas y la ciudadanía.

El presidente del Concejo, Juan Carlos Medrano, informó que el estudio de costos elaborado por la Alcaldía ingresó oficialmente al órgano deliberante, lo que obliga a una revisión técnica antes de asumir cualquier decisión.

“Hace unos minutos ha ingresado al Concejo Municipal el estudio de costos elaborado por la Alcaldía referente al precio del pasaje. Ya no tenemos el tiempo para sesionar hoy, por eso vamos a convocar inmediatamente a una sesión extraordinaria para mañana”, señaló Medrano.

La autoridad explicó que, además del análisis técnico, se convocará nuevamente a sectores de la sociedad civil para garantizar un proceso transparente y participativo.

“Vamos a cruzar la información e invitar a los colegios de profesionales, dirigentes vecinales, controles sociales, universidades y a todas las personas que deseen acompañarnos”, afirmó.

Medrano adelantó su posición respecto al tema tarifario y sostuvo que el pasaje no debería incrementarse, e incluso planteó una reducción en determinadas zonas de la ciudad.

“Creo que el precio del pasaje debe bajar en el primer, segundo, tercer y cuarto anillo. El pasaje no debe subir porque está suficientemente bien pagado para que los transportistas cubran la diferencia por la subida del diésel”, manifestó.

La sesión está prevista para instalarse alrededor de las 14:00, aunque no se descarta que se realice en horas de la mañana si los concejales confirman su disponibilidad.

“Si todo está en orden y los asesores y concejales revisamos la información y da el tiempo, mañana mismo se puede aprobar o rechazar la propuesta del alcalde”, concluyó el presidente del Concejo Municipal.

