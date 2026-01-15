TEMAS DE HOY:
¡Atención! ¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este jueves 15 de enero en Bolivia?

El tipo de cambio paralelo registra una leve variación este jueves en los precios de compra y venta, respecto a la jornada anterior.

Red Uno de Bolivia

15/01/2026 6:46

Este jueves 15 de enero de 2026, el dólar estadounidense en el mercado paralelo de Bolivia muestra leves movimientos, según reportes de portales financieros especializados.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el tipo de cambio paralelo se ubica en:

  • Venta: Bs 9,56

  • Compra: Bs 9,60

Esto representa una ligera variación respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo se cotizaba a Bs 9,58 para la venta y Bs 9,61 para la compra.

Por otro lado, el sitio bolivianblue.net, que actualiza su información cada 15 minutos, indica un valor distinto:

  • Compra: Bs 9,58

  • Venta: Bs 9,57

La cotización del dólar paralelo se ha convertido en un indicador seguido por la población ante las restricciones de acceso a divisas por canales oficiales. Esta brecha ha generado un mercado informal que varía según oferta, demanda y percepciones sobre la política cambiaria.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

