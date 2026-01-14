Importaciones con arancel 0% para el sector productivo: lista de maquinarias e insumos

El Gobierno nacional oficializó la lista de maquinarias, equipos e insumos que podrán ser importados con arancel cero hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco del Decreto Supremo N° 5516, una medida orientada a reducir los costos de producción, reparación y mantenimiento en sectores clave de la economía boliviana.

La disposición está respaldada por el Artículo 24 del decreto, que establece la modificación de la alícuota del Gravamen Arancelario al 0% para la importación de maquinaria, equipos y unidades funcionales destinadas a actividades como la industria alimenticia, agroalimenticia, textil, metalúrgica, minería, así como a la producción de neumáticos, aceites lubricantes, baterías y repuestos de vehículos.

Según el decreto, los productos beneficiados están detallados en los Anexos 3 y 4, siempre que su importación no vulnere la normativa nacional ni los acuerdos internacionales vigentes. Entre los principales objetivos de la medida se encuentra la reducción de los costos de reparación y mantenimiento del parque automotor, lo que podría tener un impacto directo en el transporte, la logística y los precios finales de bienes y servicios.

Conozca la lista completa de productos autorizados:

