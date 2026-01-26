Tarjeta de crédito: ¿cómo usarla de forma inteligente y evitar problemas financieros?

La tarjeta de crédito se ha convertido en un instrumento muy útil para las personas, pero su uso requiere responsabilidad y planificación. Según el experto en economía Carlos Rojas, este medio de pago ofrece rapidez, liquidez y seguridad, tanto para emergencias como para viajes o compras cotidianas.

“Es importante usar la tarjeta solo hasta el saldo disponible y asegurarse de poder cubrirlo. Cuando se paga el total antes de la fecha de vencimiento, no se generan intereses, solo se paga un mantenimiento”, detalló.

El experto destacó en entrevista con el programa El Mañanero que entre los beneficios están la realización de pagos rápidos y controlados, además de contar con seguros y protecciones.

Rojas explicó que la tarjeta de crédito usualmente cuenta con un seguro de desgraven hipotecario o protección ante fraude.

Sin embargo, mencionó que también tiene comisiones y peculiaridades: por sobregiros, adelantos de efectivo o uso en el exterior, que los usuarios deben conocer para no caer en un círculo de deuda.

El economista advirtió que pagar solo el mínimo no es suficiente. “Cada vez que se paga por encima del mínimo se reduce el nivel de endeudamiento y se evita la acumulación de intereses, que puede desbalancear la planificación financiera personal”, subrayó.

Además, la tarjeta de crédito es indispensable para viajes internacionales, ya que sirve para reservar hoteles, alquilar vehículos o demostrar solvencia. No es dinero gratis: los adelantos en efectivo generan comisiones adicionales, enfatizó.

En resumen, el experto dijo que la tarjeta de crédito es una herramienta poderosa si se usa con control y planificación y que entender sus límites, beneficios y costos permite aprovecharla al máximo y evitar problemas financieros innecesarios.

