¿Dónde y cómo se pagará el bono PEPE? Esto informó la Gestora

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo difundió información oficial sobre dónde y cómo se realizará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que comenzará a desembolsarse desde este lunes 26 de enero en todo el país.

Según el comunicado, la metodología de pago estará vinculada a la fecha de nacimiento del beneficiario, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar un cobro ordenado en las entidades financieras habilitadas.

Pago según fecha de cumpleaños

El primer pago del bono se realizará de acuerdo con el día de cumpleaños de cada persona. Por ejemplo:

Quienes cumplen años el 26 de julio , cobrarán el 26 de enero .

Personas nacidas el 12 de agosto , podrán cobrar el 12 de febrero .

Beneficiarios con cumpleaños el 9 de noviembre, accederán al pago el 9 de febrero.

La Gestora recordó que el cobro puede realizarse durante el resto del mes, a partir de la fecha asignada.

Dónde se puede cobrar

El bono PEPE se pagará en entidades financieras habilitadas del sistema financiero nacional, principalmente aquellas que ya efectúan el pago de la Renta Dignidad, lo que garantiza cobertura en todos los municipios del país.

Para el cobro, es obligatorio presentar la cédula de identidad original, acompañada de una fotocopia.

Casos especiales

La Gestora informó que las personas cuya fecha de nacimiento sea 29, 30 o 31 deberán realizar el cobro los días 29, 30 o 31 de marzo, conforme al cronograma establecido.

Además, si la fecha de cobro coincide con sábado, domingo o feriado, el pago podrá efectuarse el siguiente día hábil.

Las autoridades reiteraron que toda la información oficial del programa PEPE será difundida únicamente a través de los canales institucionales, e instaron a la población a mantenerse informada para evitar confusiones.

