FMI destaca diálogo con el Gobierno boliviano y anuncia respaldo a sus esfuerzos económicos

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó el diálogo sostenido con el ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, durante el Foro Económico Mundial 2026 (WEF, por sus siglas en inglés), celebrado en Davos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Georgieva calificó el encuentro como una “conversación enriquecedora”, centrada en los esfuerzos del Gobierno boliviano para mejorar las condiciones de vida de la población.

“El FMI apoyará este esfuerzo histórico en cada etapa del proceso”, señaló la directora del organismo multilateral.

El ministro José Gabriel Espinoza también se refirió al encuentro y resaltó la importancia del intercambio de ideas en espacios internacionales como Davos, al considerar que fortalecen la cooperación y permiten avanzar en políticas orientadas al bienestar de la población boliviana.

La reunión se dio en el marco de la participación de Georgieva en el debate final del Foro Económico Mundial, uno de los principales espacios globales de análisis económico y político, que reúne a líderes gubernamentales, empresarios y representantes de organismos internacionales.

