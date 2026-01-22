¿Recibirás el bono PEPE? Estos son los cinco grupos beneficiarios

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) beneficiará a cinco grupos específicos de la población, con el objetivo de reforzar la protección social y brindar un alivio económico a los hogares más vulnerables del país.

La medida fue explicada por el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, quien detalló que el bono está dirigido exclusivamente a personas que ya se encuentran registradas en los sistemas oficiales del Estado, evitando trámites adicionales o inscripciones nuevas.

“El objetivo es que los recursos lleguen de forma rápida y directa a quienes más lo necesitan”, afirmó la autoridad.

¿Quiénes recibirán el Bono PEPE?

Podrán acceder al beneficio todas las personas que durante la gestión 2025 hayan recibido alguno de los siguientes bonos o rentas:

Bono Juana Azurduy: madres gestantes y niños beneficiarios del subsidio de salud.

Bono Juancito Pinto: estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio.

Bono de Indigencia (Ceguera): personas registradas en este beneficio anual.

Bono de Discapacidad: personas con discapacidad grave y muy grave.

Renta Dignidad: adultos mayores no jubilados (no rentistas).

¿Cuánto se pagará y por cuánto tiempo?

El Bono PEPE consiste en un pago mensual de Bs 150, cuyo periodo de entrega varía según el grupo beneficiario:

Grupo general

(Bonos Juana Azurduy, Juancito Pinto, Discapacidad e Indigencia)

Tres pagos: enero, febrero y marzo

Abril será un mes de gracia para quienes no hayan podido cobrar a tiempo.

Adultos mayores no rentistas

Desde febrero , los Bs 150 se integrarán al pago mensual de la Renta Dignidad durante 12 meses .

El monto mensual total pasará de Bs 350 a Bs 500.

¿Dónde y cómo se cobrará?

El Gobierno anunciará en los próximos días un cronograma escalonado de pagos, organizado por terminación de cédula de identidad, con el fin de evitar aglomeraciones.

El bono no se cobrará únicamente en el Banco Unión, sino en todas las entidades financieras habilitadas que ya realizan el pago de bonos estatales.

En el caso de personas con discapacidad grave que no puedan trasladarse, los tutores previamente registrados podrán realizar el cobro sin trámites adicionales.

