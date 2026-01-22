Policía persigue y atrapa a ladrón de carteras en mercado de Cochabamba

Un ladrón de carteras fue aprehendido en un mercado de Cochabamba, luego de arrebatar violentamente las pertenencias de una joven de 19 años que transitaba por la zona. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Barrientos y Tarata, al interior de los centros de abasto.

Según el informe policial, el sujeto utilizó violencia para quitarle la cartera a la víctima y luego intentó darse a la fuga entre los puestos del mercado. Sin embargo, un efectivo policial que se encontraba patrullando el sector acudió en auxilio de la joven e inició una persecución inmediata.

Tras solicitar refuerzos, el delincuente fue reducido y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde quedó en calidad de aprehendido mientras continúan las investigaciones.

Desde la Policía destacaron la rápida reacción del personal desplegado en los mercados de la ciudad, como parte del Plan de Operaciones “Mercado Seguro”, que busca prevenir robos y garantizar la seguridad de comerciantes y compradores.

Mira la programación en Red Uno Play