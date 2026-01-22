Tragedia en el Trópico: así hallaron el cuerpo del segundo adolescente en el río Isarzama

Tras varios días de angustia e intensa búsqueda, este jueves se confirmó el hallazgo del cuerpo del segundo adolescente que había desaparecido el pasado domingo luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Isarzama, en el Trópico de Cochabamba.

El menor de 15 años fue encontrado por una patrulla del SAR–Bolivia, a aproximadamente 600 metros del punto donde, el pasado martes, fue hallado sin vida el primer adolescente, de 16 años.

Los trabajos de búsqueda se realizaron en condiciones complejas, con patrullajes por agua y por tierra, debido al caudal elevado del río producto de las lluvias.

De acuerdo con la información preliminar, ambos adolescentes se encontraban en la región del Trópico junto a sus padres, quienes habían viajado por algunas semanas para trabajar y reunir recursos destinados a la compra de útiles escolares y uniformes.

La tragedia ha causado consternación en la población, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a evitar bañarse en ríos durante la temporada de lluvias, debido al alto riesgo que representan.

