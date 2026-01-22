Constructores se declaran en emergencia y anuncian protestas

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), que agrupa a las distintas cámaras departamentales del sector, se declaró en estado de emergencia ante la difícil situación que atraviesa el rubro por la falta de políticas de reactivación destinadas a la construcción.

Durante una reunión entre sus entidades regionales, realizada en la ciudad de Cochabamba, el sector anunció medidas de protesta, incluyendo movilizaciones y la suspensión temporal de obras públicas, mientras demanda atención urgente al proyecto de Decreto Supremo de Reactivación Económica del Sector, presentado en noviembre de 2025, cuyo eje central es el reajuste de precios en la obra pública.

A través de un comunicado, Caboco lamentó la ausencia de “resultados concretos” respecto a planteamientos vitales para garantizar la continuidad de las obras, y anunció acciones puntuales para expresar su descontento.

Como primera medida, convocaron a una concentración nacional de empresas constructoras el 28 de enero para exigir el tratamiento y aprobación del proyecto de decreto. Además de movilizaciones regionales replicando la protesta en todo el país y la suspensión temporal y total de trabajos en obras públicas hasta lograr un equilibrio económico en los proyectos.

El pronunciamiento advierte que, de no adoptarse medidas inmediatas, el sector constructor podría entrar en un colapso sin precedentes, con graves consecuencias para empleo, inversión y estabilidad económica nacional. La Cámara enfatiza que la solución pasa por la aprobación del Decreto Supremo de Reactivación Económica del Sector de la Construcción, que incluye el reajuste de precios.

Por su parte, desde la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) indicaron que junto a técnicos han colaborado en la elaboración del proyecto de decreto, presentado por Caboco al Estado y revisado junto a responsables del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

