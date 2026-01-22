Gestora Pública asegura que aportes están garantizados para 2026

Vladimir Fernández, gerente general de la Gestora Pública, se refirió este miércoles a la situación actual de la institución y despejó las dudas que han surgido entre los aportantes sobre el manejo de los recursos y la operatividad del sistema.

Explicó que el proceso de diagnóstico de la gestora aún está en curso. “Es un proceso largo. A primera vista nos topamos con el trabajo que se dejó en la anterior gestión y hay que revisar si se hizo correctamente, con auditorías incluidas”, señaló.

Ante las declaraciones de autoridades previas que alertaban sobre posibles irregularidades en la gestora, Vladimir aclaró que los fondos actualmente están invertidos en títulos del tesoro, de los cuales un 98% está en inversión y solo un 2% en liquidez.

“El tema es recuperar esa inversión, y eso ya se ve a futuro. Si el país prospera, se devolverán los títulos que se prestaron a la gestora”, indicó.

Respecto a los aportantes, Vladimir aseguró que no es posible retirar dinero antes de la jubilación, cumpliendo la normativa vigente. Solo aquellos que no alcancen los 120 aportes pueden retirar sus fondos acumulados.

"Puede reclamar en la medida que no haya llegado a los 120 aportes. Llegas a los 120 aportes y ya te corresponde una jubilación", explicó.

Sobre la capacidad de la gestora para garantizar las jubilaciones, el representante fue enfático: “Tenemos la capacidad. Los recursos están garantizados este año 2026, y estamos administrando el dinero para poder pagar a tiempo a los aportantes”, indicó.

En cuanto a posibles actos de corrupción, Fernández mencionó que aún no hay resultados definitivos, ya que las auditorías –programadas y no programadas– están en desarrollo. “Para garantizar transparencia, se están haciendo investigaciones internas similares a las de hidrocarburos, y los plazos se comunicarán a futuro”, afirmó.

La nueva administración reitera que los aportantes no deben preocuparse por sus recursos, mientras se completan las auditorías y se asegura la correcta gestión de los fondos públicos.

