YPFB y Asosur acuerdan fortalecer coordinación para agilizar el despacho de combustibles

En Santa Cruz representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Asociación Departamental de Propietarios de Estaciones de Servicio de Combustibles Derivados de Hidrocarburos (Asosur) acordaron este miércoles mejorar la coordinación operativa con el objetivo de agilizar el despacho y abastecimiento de combustibles líquidos en todo el país.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, informó que durante la reunión se definieron acciones concretas para optimizar los procesos. “Se determinó mejorar la coordinación operativa y optimizar los tiempos de facturación. De manera recíproca, las estaciones de servicio se comprometen a agilizar el abastecimiento de combustibles a la población”, señaló.

Desde la Gerencia de Comercialización, YPFB indicó que, a través del personal de los Distritos Comerciales, se reforzará la relación y el trato con los representantes de las estaciones de servicio. Asimismo, se exhortó a Asosur a denunciar cualquier irregularidad mediante los canales institucionales correspondientes.

La estatal petrolera aclaró que este trabajo conjunto busca mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento, y precisó que, en situaciones extraordinarias, se podrán establecer horarios específicos de apertura de plantas, los cuales serán comunicados de manera oportuna.

Con este acuerdo, YPFB y Asosur apuntan a garantizar un suministro más ágil y ordenado de combustibles, en beneficio de la población y del normal desarrollo de las actividades económicas en el país.

