VIDEO: Desborde del río Viloma sepulta hectáreas de cultivos en Cochabamba

La localidad de Viloma, en Cochabamba, se encuentra en estado de emergencia tras el desborde del río, cuyas aguas cargadas de sedimento arrasaron con tierras productivas.

Imágenes enviadas a la redacción de Red Uno muestran un panorama desolador: hectáreas de hortalizas han quedado completamente bajo el lodo, mientras que otras plantas fueron arrancadas de raíz por la fuerza de la corriente.

La mazamorra cubrió gran parte de las plantaciones de verduras, dejando los cultivos inservibles. En los videos se observa cómo los agricultores intentan rescatar lo poco que quedó expuesto, lamentando la pérdida de su inversión y esfuerzo de meses.

