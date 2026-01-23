Video: Riada sorprende a conductor y se lleva su vehículo en el norte de Potosí

El hecho ocurrió luego de varias horas de lluvias intensas, que provocaron el incremento repentino del caudal del río y el desborde de lodo y escombros sobre la vía. El conductor del motorizado intentaba transitar por el sector cuando fue sorprendido por la fuerza del agua.

Según las imágenes, el chofer logró abandonar el vehículo a tiempo, segundos antes de que la corriente lo arrastrara con tal intensidad que el motorizado desapareció por completo entre el agua y el sedimento.

Pese a que unidades de emergencia y comunarios activaron un operativo de búsqueda río abajo, los trabajos no tuvieron éxito debido a la profundidad del lodo y a la persistencia del caudal, que impidieron recuperar el vehículo.

Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales, aunque los daños materiales son totales, ya que el motorizado quedó sepultado bajo el sedimento.

Ante este tipo de eventos, instaron a los transportistas y pobladores a evitar el cruce de ríos, badenes y caminos cercanos a cauces durante tormentas, debido a la inestabilidad del terreno y a la rapidez con la que se producen estas crecidas.

