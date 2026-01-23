TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Fue mordida por su propio perro”: confirman rabia humana en una niña de 7 años en Cochabamba

Según el informe médico, el perro mordió el rostro de la menor. Desde entonces, la niña se encuentra en estado crítico y, tras los análisis correspondientes, se confirmó que padece rabia humana

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 12:17

Foto: Red Uno
Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó este viernes 23 de enero el primer caso de rabia humana en el departamento. Se trata de una niña de 7 años que fue atacada por su propia mascota; actualmente, la menor se encuentra en estado crítico.

El incidente ocurrió el pasado 23 de diciembre de 2025. El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que la mordida se localizó en la región del rostro. Aunque la niña fue atendida en el sistema de salud tras el incidente, lamentablemente presentó signos que activaron la investigación para rabia humana, confirmándose el diagnóstico el 22 de enero.

“Nos informaron que tenemos un caso positivo de una niña de 7 años de edad. Estamos investigando el nexo epidemiológico en este caso”, declaró la directora del Sedes, Cintia Rojas.

 

Como medida preventiva, se identificó a cuatro personas que tuvieron contacto cercano con la menor: sus padres, dos hermanos y un tío, quienes ya reciben tratamiento postexposición. Lo más alarmante es que el tío de la niña también se encuentra hospitalizado en estado crítico debido al contagio.

La directora del Sedes lamentó el caso y recordó a la colectividad la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la población, ya que la vacuna está disponible de forma gratuita en todos los centros de salud del departamento y es la única clave para prevenir este tipo de tragedias.

 

