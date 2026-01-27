El misterio del "caso índice": Investigan el nexo de transmisión tras la muerte del perro vinculado al caso de rabia humana en Cochabamba

Tras confirmarse el trágico fallecimiento de una niña de 7 años por rabia humana el pasado sábado, el enfoque de las autoridades de salud se centra ahora en un rompecabezas epidemiológico: el animal transmisor.

A pesar de que inicialmente se señaló a una mascota de la familia como la causante de la agresión, la Unidad de Zoonosis del municipio de Cochabamba reveló resultados que han calificado el caso como "atípico".

Un negativo que genera dudas

El can que mordió a la niña el pasado mes de diciembre también falleció. Sin embargo, antes de finalizar el año, se le practicó una prueba de inmunofluorescencia directa en los laboratorios del Senasag, la cual arrojó un resultado negativo.

"Esa prueba es altamente confiable, tiene una alta especificidad y sensibilidad", explicó Diego Prudencio, director de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC). Ante esta evidencia, la principal hipótesis de las autoridades es que el perro de la familia no sería el transmisor original.

"Puede haber tenido contacto con otro animal en otro tipo de circunstancias o en otro tipo de ambiente o escenario", señaló Prudencio, sugiriendo que el "caso índice" (el animal que inició la cadena) aún podría estar suelto o ser desconocido.

Rastrillajes y búsqueda de "puntos sueltos"

Para esclarecer el nexo de transmisión y evitar nuevos brotes, brigadas de salud y personal de Zoonosis iniciaron un rastrillaje intenso en la zona donde residía la menor. Las acciones incluyen:

Bloqueo de foco: Vacunación casa por casa para inmunizar a mascotas que no cuenten con sus dosis anuales.

Búsqueda de sintomatología: Identificación de otros animales en el sector que presenten signos nerviosos, depresión o agresividad.

Investigación de nexos: Indagación con los vecinos sobre posibles ataques de animales callejeros o silvestres en meses pasados.

El director de Zoonosis enfatizó que, ante un caso de rabia humana, los síntomas suelen ser inespecíficos al inicio (fiebre o inapetencia) antes de derivar en la fase encefálica o paralítica, caracterizada por la hidrofobia (incapacidad de deglutir agua) y la fotofobia.

Ante cualquier agresión, las autoridades recordaron el protocolo de vida o muerte: Lavado inmediato de la herida con abundante agua y jabón; asistir de urgencia al centro de salud más cercano; identificar al animal para que Zoonosis pueda realizar el seguimiento correspondiente.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) recordó que la vacuna antirrábica es gratuita y permanente en todos los centros de salud públicos de Cochabamba, por lo que instan a los dueños de mascotas a no esperar a las campañas masivas para proteger a sus "peludos" y a sus familias.

