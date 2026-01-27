​​​​​​​El Alto: Policía rescata a una bebé de cuatro meses que fue abandonada

Una menor de cuatro meses de edad fue abandonada este lunes 26 de enero en plena vía pública en la zona del Nuevo Amanecer en El Alto.

El subcomandante de la policía departamental de La Paz, el coronel Javier Salgueiro, informó que la menor fue rescatada, luego de que los vecinos denunciaron el hecho.

El comando regional de El Alto realiza sus oficios de investigación para poder identificar a qué hora y quién habría dejado a la menor; por ahora, la menor, tras evaluación médica, será trasladada a dependencias de la Defensoría de la Niñez.

“Informar que nuestro Comando Policial de El Alto ha reportado una bebé abandonada en la zona Nuevo Amanecer, quien ha sido derivada al centro médico del hospital del Norte para su evaluación médica”, declaró Salgueiro.

Según reportes del Ministerio de Justicia a octubre de la gestión 2025, se estima que al menos 16.500 niños fueron abandonados en todo el país y están en resguardo de centros de acogida.

