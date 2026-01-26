Se lanzó al agua a –52 °C en Siberia y casi muere: el video que estremeció las redes

Un streamer estuvo al borde de la muerte tras intentar sumergirse en aguas congeladas a -52 grados centígrados en Siberia, uno de los lugares más fríos del planeta. El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando alarma y fuertes críticas.

En las imágenes se observa cómo el creador de contenido subestima las condiciones extremas, exponiendo su cuerpo a temperaturas que pueden provocar hipotermia severa en cuestión de segundos. Según especialistas, el contacto con agua a ese nivel puede causar fallas musculares, pérdida de conciencia e incluso paro cardíaco.

Video:

El episodio desató un intenso debate en plataformas digitales sobre los límites del contenido extremo y la responsabilidad de los influencers frente a sus audiencias, especialmente jóvenes. Usuarios y expertos coincidieron en que este tipo de desafíos no son entretenimiento, sino conductas altamente peligrosas.

“Esto no es valentía ni contenido, es jugar con la muerte”, comentaron internautas, mientras profesionales de la salud reiteraron el llamado a no imitar este tipo de retos, ya que buscar viralidad puede tener consecuencias irreversibles.

