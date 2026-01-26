TEMAS DE HOY:
Nacional

Arranca el pago del bono PEPE y ya se registran largas filas en bancos

Este lunes 26 de enero inició el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad. Adultos mayores y otros beneficiarios acuden a las entidades financieras para cobrar los Bs 150.

Silvia Sanchez

26/01/2026 7:28

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con filas desde tempranas horas de la mañana, adultos mayores y otros beneficiarios acudieron este lunes 26 de enero a distintas entidades financieras para cobrar el bono PEPE, el Programa Extraordinario de Protección y Equidad impulsado por el Gobierno para apoyar a los sectores más vulnerables.

El cobro se realiza de acuerdo con la fecha de nacimiento del beneficiario. Este lunes pueden acceder al pago las personas que nacieron un día 26, sin importar el mes. Por ejemplo, quienes cumplen años el 12 de enero deberán cobrar el 12 de febrero, mientras que los nacidos el 9 de septiembre podrán hacerlo el 9 de febrero.

Son 44 entidades financieras habilitadas en todo el país para el pago del beneficio, que consiste en Bs 150 mensuales durante tres meses, alcanzando un total de Bs 450 por familia, dependiendo del grupo beneficiario.

Desde las filas, varios adultos mayores expresaron su expectativa y alivio por este apoyo económico.

Estamos esperando a que sea realidad el bono PEPE, pienso que me ayudará a pagar la luz o alguna cosa”, comentó uno de los beneficiarios.
Voy a cobrar mi bono, es muy interesante para nosotros como adultos mayores”, aseguró otra persona que aguardaba su turno.

 

 

¿Quiénes son los beneficiarios?

Reciben el bono PEPE las personas que perciben:

  • Bono Juancito Pinto

  • Bono Juana Azurduy

  • Bono para Personas con Discapacidad

  • Bono Anual de Indigencia (Ceguera)

Estos grupos recibirán Bs 150 en enero, febrero y marzo. En caso de no cobrar en esos meses, podrán hacerlo de manera acumulada en abril.

En el caso de los beneficiarios de la Renta Dignidad, el bono PEPE se suma como un adicional mensual de Bs 150 durante 12 meses, elevando el monto de Bs 350 a Bs 500.

Requisitos para el cobro

  • Carnet de identidad original

  • Fotocopia del carnet

  • Acudir en la fecha correspondiente al cumpleaños

