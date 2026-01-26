Chile expulsa a 83 ciudadanos colombianos y bolivianos por delitos e infracciones migratorias

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile informó este domingo la deportación de 83 ciudadanos extranjeros, en un operativo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), como parte de los controles migratorios del gobierno de Gabriel Boric.

El vuelo chárter tuvo como destino Colombia y Bolivia y transportó a ciudadanos que fueron expulsados por delitos penales o infracciones administrativas a la ley migratoria chilena.

Según detalló el medio BioBioChile, entre los deportados hay 52 ciudadanos colombianos y 31 bolivianos.

“La expulsión busca dar cumplimiento a la legislación migratoria y reforzar la seguridad del país, priorizando a quienes cuentan con antecedentes policiales o penales”, señaló el Sermig en su comunicado oficial.

Causas de expulsión

Del total de 83 personas deportadas:

27 fueron expulsadas por causas judiciales , incluyendo: Tráfico ilícito de drogas Porte ilegal de armas Ingreso por pasos no habilitados

56 fueron expulsadas por razones administrativas , tras ser condenadas por: Robo con intimidación Homicidio Delitos sexuales Infracciones a la ley de drogas Tenencia ilegal de armas



23 vuelos de expulsión en la gestión Boric

Este fue el vigésimo tercer vuelo de expulsiones coordinado durante el mandato de Gabriel Boric.

Desde el inicio de su administración, en marzo de 2022, Chile ha deportado a 4.421 personas por diversas causas migratorias y penales, según datos oficiales del Sermig.

Solo en 2025, se registraron 1.117 expulsiones. En lo que va de 2026, ya se han contabilizado 128 deportaciones.

El gobierno chileno ha endurecido su postura frente a la migración irregular vinculada a delitos, y ha solicitado mayor cooperación a los países de origen para enfrentar el fenómeno de manera conjunta en la región.

