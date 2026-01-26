TEMAS DE HOY:
Cochabamba: colapsa canal en Maica Norte y deja calles inundadas tras intensas lluvias

Según los vecinos, la situación fue provocada por el colapso de un canal ubicado al costado de la zona, el cual quedó obstruido por ramas, botellas plásticas, llantas y otros desechos que impidieron el paso normal del agua.

Cristina Cotari

26/01/2026 11:11

Foto: Red Uno
Cochabamba

Las lluvias del domingo siguen afectando a los vecinos de Maica Norte, en Cochabamba, donde calles permanecen inundadas y el tránsito vehicular es lento y riesgoso. El sector más comprometido se encuentra a la altura del kilómetro 4 de la avenida Capitán Víctor Ustariz.

Este lunes, una de las principales calles del barrio seguía cubierta por una gran cantidad de agua, obligando a los vehículos a avanzar con precaución extrema. La situación fue provocada por el colapso de un canal de desagüe ubicado junto a la zona.

 

 

 

De acuerdo con los vecinos, el canal quedó bloqueado por ramas, botellas plásticas, llantas y otros residuos sólidos, lo que impidió el drenaje normal del agua acumulada.

“Esto ya ha pasado antes. Siempre es lo mismo: el canal se tapa porque nadie limpia”, reclamó una vecina afectada.

 

Casas anegadas y advertencias vecinales

Durante la noche del domingo, varias viviendas quedaron anegadas. Las familias afectadas lograron retirar el agua con sus propios medios en horas de la madrugada, pero los efectos del desbordamiento aún persisten.

Los vecinos exigieron al municipio realizar tareas de limpieza y mantenimiento preventivo. Aseguran que, si no se actúa pronto, el problema se repetirá durante toda la temporada de lluvias.

