¡Atención conductores! La ruta Unduavi–Chulumani está cortada por deslizamientos | VIDEO

Los derrumbes en la ruta Unduavi-Chulumani dejan la vía intransitable, mientras maquinaria pesada y autoridades trabajan para rehabilitar el tránsito en la zona afectada por inestabilidad del terreno.

Silvia Sanchez

26/01/2026 9:04

Foto: ABC - archivo
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la ruta Unduavi – Chulumani, en el departamento de La Paz, se encuentra totalmente intransitable debido a derrumbes registrados en la zona.

Imágenes y videos difundidos muestran la magnitud del deslizamiento, con rocas y tierra bloqueando los carriles y dejando varados a vehículos de transporte y pasajeros.

En el lugar, maquinaria pesada y equipos de emergencia esperan que el terreno se estabilice para iniciar las labores de limpieza y rehabilitación de la vía. Los trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, liderado por Mauricio Zamora, con el objetivo de restaurar el tránsito seguro en la Red Vial Fundamental (RVF).

 

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el tramo hasta nuevo aviso, ya que el riesgo de nuevos deslizamientos sigue latente. Se prevé que las labores de recuperación tomen varias horas o incluso días, dependiendo de la estabilidad del terreno y la magnitud del derrumbe.

 

