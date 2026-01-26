¡Atención conductores! La ruta Unduavi–Chulumani está cortada por deslizamientos | VIDEO

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la ruta Unduavi – Chulumani, en el departamento de La Paz, se encuentra totalmente intransitable debido a derrumbes registrados en la zona.

Imágenes y videos difundidos muestran la magnitud del deslizamiento, con rocas y tierra bloqueando los carriles y dejando varados a vehículos de transporte y pasajeros.

En el lugar, maquinaria pesada y equipos de emergencia esperan que el terreno se estabilice para iniciar las labores de limpieza y rehabilitación de la vía. Los trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, liderado por Mauricio Zamora, con el objetivo de restaurar el tránsito seguro en la Red Vial Fundamental (RVF).

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el tramo hasta nuevo aviso, ya que el riesgo de nuevos deslizamientos sigue latente. Se prevé que las labores de recuperación tomen varias horas o incluso días, dependiendo de la estabilidad del terreno y la magnitud del derrumbe.

