¿Te toca cobrar el PEPE? Estas son las respuestas clave para no perder el bono

Este lunes arranca el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en todo el país, un beneficio económico destinado a familias de sectores vulnerables, con un monto de 150 bolivianos mensuales durante tres meses, que suma un total de Bs 450.

El bono alcanza a quienes fueron beneficiarios de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, a personas con discapacidad y a adultos mayores sin jubilación que reciben la Renta Dignidad.

Antes de acudir a una entidad financiera, revisa las preguntas más frecuentes para evitar filas innecesarias y contratiempos.

Preguntas frecuentes sobre el bono PEPE

¿Qué día debo ir al banco a cobrar el PEPE?

El cobro se realiza según la fecha de nacimiento del beneficiario.

Ejemplo:

Si cumples años el 14 de enero, podrás cobrar el 14 de febrero, 14 de marzo y 14 de abril.

Si por algún motivo no puedes cobrar en los meses asignados, abril será el mes habilitado para recibir el monto acumulado, hasta completar los Bs 450.

¿Qué pasa con las personas con discapacidad grave o muy grave?

Las personas con discapacidad no necesitan acudir al banco. El cobro lo realiza su tutor autorizado, presentando:

Cédula de identidad del beneficiario

Cédula de identidad del tutor

Fotocopias de ambos documentos

Este mecanismo garantiza un cobro seguro y sin riesgos.

¿Dónde y con qué documentos puedo cobrar?

El pago del bono PEPE se realiza en 44 entidades financieras habilitadas en todo el país.

Requisitos:

Cédula de identidad original

Fotocopia del documento

El mismo requisito aplica tanto para beneficiarios directos como para tutores.

¿Qué pasa si mi fecha de cobro cae en fin de semana o feriado?

Si el día de cobro coincide con sábado, domingo o feriado, el pago se traslada automáticamente al siguiente día hábil, sin perder el beneficio.

Mira la programación en Red Uno Play