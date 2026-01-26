Cochabamba: Niña con rabia humana fue mordida por un perro sin vacuna, informa el Sedes

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó que el perro que mordió a una niña de siete años diagnosticada con rabia humana no recibió la vacuna antirrábica durante 2025. La información fue proporcionada por Libertad Luján, responsable del Programa de Vigilancia y Control de la Rabia.

La menor, que fue atacada por su propia mascota, permanece en terapia intensiva y en estado crítico. El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2025, cuando el animal la mordió en el rostro. Aunque la niña fue atendida inicialmente en un centro de salud, días después presentó síntomas compatibles con rabia humana. El diagnóstico fue confirmado el 22 de enero de este año.

“La rabia, una vez que aparecen los síntomas, lamentablemente es una enfermedad letal”, señaló Luján.

Investigación del protocolo de atención

Además de verificar el estado sanitario del animal, el Sedes informó que se investiga el protocolo de atención médica que recibió la menor, considerando que la familia acudió oportunamente a servicios de salud.

Las autoridades buscan establecer por qué el tratamiento aplicado no tuvo el resultado esperado.

Refuerzo sanitario en la zona

Tras la confirmación del caso, equipos del Sedes realizaron un rastrillaje epidemiológico en el área donde reside la niña. Las acciones incluyeron:

Vacunación de perros y gatos del sector

Refuerzo de inmunización en mascotas ya registradas

Control sanitario en viviendas cercanas

Luján recordó que Bolivia es un país endémico en rabia canina y que cada año se desarrollan campañas gratuitas de vacunación.

“Las campañas protegen primero a los animales y con eso protegemos también a las personas”, explicó.

Preocupación por mordeduras no notificadas

Aunque los casos de rabia canina han disminuido en los últimos años, el Sedes expresó preocupación por la baja notificación de mordeduras.

“Nos preocupa que muchas agresiones no se denuncian. En 2024 falleció una persona por rabia y el caso no fue notificado oportunamente”, advirtió la responsable del programa.

Recomendaciones a la población

El Sedes reiteró a la ciudadanía:

Vacunar a las mascotas cada año

Acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier mordedura

Estar atentos a cambios de comportamiento en perros y gatos, sobre todo si no están vacunados

“Las personas que enferman por rabia han sido contagiadas por sus propias mascotas. La vacuna es la única forma de prevenir”, insistió Luján.

El estado de salud de la niña continúa siendo reservado, debido a la alta letalidad del virus una vez que aparecen los síntomas, puntualizó la especialista.

