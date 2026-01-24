Sedes reporta que niña con rabia humana permanece en estado crítico en Cochabamba

El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó que el estado de salud de la niña de siete años diagnosticada con rabia humana es crítico y que el pronóstico es desfavorable.

Indicó que el caso fue notificado el 20 de enero, cuando la menor fue llevada a un centro de salud con síntomas compatibles con rabia humana. Tras la evaluación médica, se activó de inmediato una investigación epidemiológica y se tomaron muestras que fueron enviadas al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), con apoyo del Ministerio de Salud. El resultado confirmó la enfermedad.

“La menor se encuentra en terapia intensiva en un hospital privado y recibe atención integral. Lamentablemente, cuando aparecen los síntomas, la rabia es una enfermedad letal”, señaló la autoridad.

Según el reporte, la niña fue mordida por el perro de la familia, un animal que habría mostrado un comportamiento agresivo días antes. Tres días antes del ataque a la menor, el mismo perro habría mordido al tío de la niña, quien actualmente recibe vacunación preventiva.

Castillo indicó que se investiga el antecedente de vacunación del animal, el cual no habría salido del domicilio, pero presentó signos compatibles con la fase rabiosa. Tras confirmarse el caso, el sistema de salud activó el control de foco, que incluye la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de posibles contactos en más de 40 manzanos alrededor de la vivienda.

El epidemiólogo recordó a la población la importancia de actuar de inmediato ante una mordedura. “La herida debe lavarse de forma inmediata con abundante agua y jabón de lavar ropa, no jabón de tocador, y acudir de inmediato a un establecimiento de salud para la notificación y el tratamiento correspondiente”, recomendó.

Finalmente, el Sedes reiteró el llamado a los padres de familia a reforzar el cuidado de los menores y la tenencia responsable de mascotas, incluyendo la vacunación anual contra la rabia, para prevenir este tipo de casos.

Este es el primer caso confirmado de rabia humana en Cochabamba en lo que va del año y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.



Mira la programación en Red Uno Play