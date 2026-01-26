Lluvia récord en Cochabamba: “98 mm por hora, nunca visto” y casas inundadas en zona noroeste

Cochabamba vivió ayer una jornada de lluvias históricas que dejaron calles y casas bajo el agua. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que se registró precipitaciones de 98 milímetros por hora, una cifra que supera cualquier reporte usual en la ciudad.

“Hemos tenido una precipitación bastante intensa, lo que provocó el colapso de desniveles como los del Cobija, Huayna Kapac y la Perú. Con 70 milímetros se inunda toda Santa Cruz; imaginen lo que significa 98 milímetros”, remarcó.

Rosales dijo que la tormenta arrastró agua, lodo y basura, bloqueando los drenajes y afectando a varias casas en la zona noroeste de la ciudad.

El jefe de la UGR precisó que la Alcaldía intervino en 19 viviendas, usando motobombas y personal para retirar el agua, especialmente en el sector de Imba, la avenida Capitán Víctor Ustariz, la Blanco Galindo y Arquímedes.

Aclaró que en algunos puntos de la ciudad se registró la caída de granizo durante la precipitación.

"Las lluvias fueron focalizadas en el noroeste, mientras que el sur de la ciudad, incluyendo Ayacucho y la Panamericana, no registramos problemas. Los equipos municipales continúan con la limpieza de desniveles para evitar nuevas inundaciones", enfatizó.

Rosales destacó la magnitud del fenómeno. “Con una lluvia así, cualquier ciudad del mundo se inundaría. Es importante que la población esté preparada y evite riesgos”, concluyó.

