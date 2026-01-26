Lluvia récord en Cochabamba: “98 mm por hora, nunca visto” y casas inundadas en zona noroeste

El jefe de la UGR precisó que la Alcaldía intervino en 19 viviendas, usando motobombas y personal para retirar el agua, especialmente en el sector de Imba, la avenida Capitán Víctor Ustariz, la Blanco Galindo y Arquímedes.
26/01/2026 9:25
Escuchar esta nota
Cochabamba vivió ayer una jornada de lluvias históricas que dejaron calles y casas bajo el agua. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que se registró precipitaciones de 98 milímetros por hora, una cifra que supera cualquier reporte usual en la ciudad.
Rosales dijo que la tormenta arrastró agua, lodo y basura, bloqueando los drenajes y afectando a varias casas en la zona noroeste de la ciudad.
El jefe de la UGR precisó que la Alcaldía intervino en 19 viviendas, usando motobombas y personal para retirar el agua, especialmente en el sector de Imba, la avenida Capitán Víctor Ustariz, la Blanco Galindo y Arquímedes.
Aclaró que en algunos puntos de la ciudad se registró la caída de granizo durante la precipitación.
Rosales destacó la magnitud del fenómeno. “Con una lluvia así, cualquier ciudad del mundo se inundaría. Es importante que la población esté preparada y evite riesgos”, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30