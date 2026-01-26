TEMAS DE HOY:
Comunidad

Trabajadores en salud inician paro de 120 horas en Santa Cruz

El sector denuncia el incumplimiento en el pago de salarios, aportes a la seguridad social y subsidios, lo que afecta a hospitales de primer, segundo y tercer nivel.

Silvia Sanchez

26/01/2026 7:21

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los trabajadores del sector salud iniciaron este lunes un paro de 120 horas en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a la gestión 2025, así como por la falta de aportes a la seguridad social, responsabilidades que atribuyen tanto a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra como a la Gobernación cruceña.

“Estamos dando inicio a un paro de 120 horas por el incumplimiento de pago de la Alcaldía y la Gobernación. No tenemos seguridad social ni garantías laborales; hace más de un año el municipio no cumple con el subsidio”, denunció Jorge Jiménez, representante del sector.

La medida de presión afecta a hospitales de primer, segundo y tercer nivel, dependientes de ambas instancias, y pone en alerta a la población que acude a estos centros de salud.

“Somos dependientes de la Gobernación y del municipio y nos están debiendo el salario del mes de diciembre. No podemos enfermarnos porque no nos atienden si no está pagado diciembre”, agregó Jiménez, visiblemente molesto por la situación.

Según el sector, hasta el lunes 22 de enero solo se verificó el pago del salario de noviembre por parte de la Alcaldía, mientras que el sueldo de diciembre continúa pendiente, al igual que la regularización de aportes a la Caja Nacional de Salud y el pago del subsidio, compromisos que siguen sin cumplirse.

Los trabajadores advirtieron que, de no recibir una respuesta inmediata de las autoridades, las medidas podrían radicalizarse, profundizando la crisis en el sistema de salud cruceño.

 

