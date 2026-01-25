Justicia ordena 120 días de detención preventiva para el juez Hebert Zeballos en Palmasola

El juez Hebert Zeballos quedó este domingo con detención preventiva en la cárcel de Palmasola por 120 días, tras ser vinculado a un cargamento de sustancias controladas hallado en galpones de una empresa de seguridad en la Villa Primero de Mayo, Santa Cruz.

Zeballos llegó a la audiencia de medidas cautelares bajo un amplio resguardo policial, acompañado de su abogado.

La Fiscalía de Sustancias Controladas solicitó inicialmente 180 días de detención preventiva, argumentando su presunta vinculación con casi 80 kilos de marihuana, en estado sólido y líquido, encontrados durante un allanamiento realizado el 20 de enero en los galpones de la empresa Ebose S.R.L. Además, se incautaron armas en el operativo.

La audiencia, que debía realizarse ante el juez Roger Salvatierra de la Ucebol, finalmente fue dirigida por el juez Fernando Mejía debido a problemas técnicos y cambios de sala en el Palacio de Justicia.

Durante el traslado de Zeballos, un grupo de mujeres que se identificaron como madres de víctimas de abusos sexuales lo abuchearon, exigiendo justicia por casos que, según ellas, los culpables fueron liberados por el juez.

El abogado defensor, Diego Coímbra, sostuvo que la aprehensión de Zeballos fue irregular y que no existen pruebas suficientes que lo vinculen con la droga hallada, además de denunciar vulneraciones a los derechos de su defendido.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que los indicios existentes, junto con la documentación recabada, justifican la detención preventiva conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Zeballos se mostró sereno durante la audiencia, mientras su defensa resaltó la confianza del juez en su inocencia. La medida cautelar se cumplirá en el penal de Palmasola mientras continúa la investigación por tráfico de sustancias controladas.



