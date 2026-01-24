¿Quién es el juez Hebert Zeballos, vinculado al caso 'narcomaletas'?

El juez Hebert Zeballos Domínguez, del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, fue aprehendido este viernes tras declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el marco del caso “narcomaletas”, que investiga el ingreso de 32 maletas con más de 70 litros de marihuana líquida a través del aeropuerto de Viru Viru.

Zeballos, con una trayectoria de más de 18 años en la carrera judicial, se presentó de forma voluntaria ante la comisión de fiscales. Durante su declaración —que duró más de cuatro horas— aseguró que su presencia respondía a “un acto de transparencia” y dijo que no busca evadir la investigación.

El motivo de su aprehensión está relacionado con una grabación en la que aparece junto a la exdiputada Laura Rojas Ayala, en el momento en que ingresaron al aeropuerto las maletas que son parte de la investigación. Hasta el momento, el contenido exacto de todas las maletas sigue en análisis.

Perfil profesional y antecedentes

Zeballos es considerado un juez de perfil técnico. Se ha especializado en temas de corrupción y violencia contra las mujeres, y ha llevado casos de alto impacto en Santa Cruz. Una de sus decisiones más comentadas fue la libertad dispuesta para un acusado de abuso infantil, luego de que este cumpliera seis meses de detención preventiva. La medida generó amplio debate público.

Además de su rol judicial, Zeballos es autor del libro Principio de Debida Diligencia Reforzada, presentado durante la Fexpocruz. La obra busca fortalecer la protección de derechos fundamentales y mejorar la actuación judicial en casos que involucran a grupos vulnerables. Fue reconocida por estudiantes, litigantes y por el fiscal departamental Alberto Zeballos, quien destacó su aporte al sistema judicial.

Formado como abogado en la Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), también ha participado en foros académicos sobre independencia judicial y manipulación política en la justicia, donde llamó a formar una nueva generación de juristas comprometidos.

Investigación en curso

Actualmente, el juez Zeballos permanece aprehendido y es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. El proceso se encuentra bajo reserva y continuará en las próximas horas con nuevas actuaciones judiciales.

Mira la programación en Red Uno Play