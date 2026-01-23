Presunta comisión de delitos: estos son los cargos que pesan contra el juez Zeballos

Tras presentarse voluntariamente a declarar en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, el juez Hebert Zeballos Domínguez fue aprehendido en el marco de la investigación por el hallazgo de sustancias controladas en un galpón, caso conocido como el de las 'narcomaletas'.

La declaración del magistrado se extendió por más de cuatro horas, y posteriormente se ejecutó la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.

Zeballos acudió a la Felcn luego de conocer que su nombre había sido mencionado dentro de la investigación relacionada con el ingreso irregular de 32 maletas al país, las cuales presuntamente contenían marihuana. Dicho cargamento fue hallado durante un allanamiento realizado en un galpón que, según las investigaciones preliminares, estaría vinculado al juez.

De acuerdo con la orden fiscal, Zeballos es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados en la Ley 1008 y el Código Penal. La Fiscalía argumentó que existían suficientes indicios y riesgo de fuga u obstaculización del proceso, motivos por los cuales se dispuso su aprehensión.

El caso se originó tras la detección del ingreso de equipaje sin los controles habituales en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, hecho que derivó en una serie de allanamientos y en la ampliación de la investigación hacia varias personas.

