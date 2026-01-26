TEMAS DE HOY:
¡Karma instantáneo! Extorsionador provoca incendio y acaba prendiéndose fuego

El ataque se produjo en un establecimiento al que el sujeto llegó en una motocicleta, para posteriormente rociar con gasolina la puerta del local, romper los vidrios y lanzar un fósforo para iniciar el incendio.

Cristina Cotari

25/01/2026 20:40

Foto: Captura de video
Perú

 Un extorsionador que intentó incendiar un local de venta de motocicletas en Cusco terminó prendiéndose fuego a sí mismo y a la motocicleta en la que huyó. El  hecho que quedó registrado en un  video.

El ataque se produjo en un establecimiento al que el sujeto llegó en una motocicleta, para posteriormente rociar con gasolina la puerta del local, romper los vidrios y lanzar un fósforo para iniciar el incendio.

Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron su ropa y a la motocicleta, aparentemente porque ambos estaban impregnados de combustible.

Las cámaras de seguridad muestran al hombre intentando apagar el fuego en medio de la desesperación, antes de encender su vehículo y huir del lugar parcialmente envuelto en llamas.

 

A causa del atentado, dos personas que se encontraban dentro del local resultaron heridas: una mujer con quemaduras en las piernas y un niño de aproximadamente tres años. Ambos fueron auxiliados y trasladados a un centro de salud, mientras los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que se extendiera a otros negocios, de acuerdo al portal Peru21

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al responsable. El jefe de la División Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, señaló que no se descarta que el ataque esté vinculado a un posible caso de extorsión.

Las autoridades continúan con la búsqueda del agresor, quien habría sufrido quemaduras, y revisan los registros médicos y las imágenes de video vigilancia para dar con su paradero.
 

