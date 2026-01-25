Un grave accidente vehicular ocurrido la noche del sábado 24 de enero en México dejó como saldo cuatro personas fallecidas y once más lesionadas. El siniestro, que involucró un autobús y un vehículo particular, provocó que ambos vehículos se incendiaron.

Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas, que alcanzaron gran altura e incluso se extendieron hacia la zona boscosa cercana. Tras la extinción del fuego, los bomberos confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de cuatro personas entre los restos calcinados de las unidades involucradas.

Los once sobrevivientes recibieron atención inicial en el sitio y posteriormente fueron trasladados a un hospital, donde permanecen bajo cuidado médico. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades, edades o estado de gravedad de las víctimas ni de los hospitalizados.

El accidente provocó el cierre total de la carretera en ambos sentidos durante aproximadamente seis horas, tiempo en el que la Guardia Nacional y personal de emergencia realizaron labores de rescate, limpieza y remoción de los vehículos.

Las causas del siniestro aún se desconocen. La Fiscalía continúa con los peritajes e investigaciones correspondientes para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones de visibilidad en la zona.

