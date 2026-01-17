TEMAS DE HOY:
Incautan cerca de 190 kilos de droga en la frontera entre Bolivia y Chile

La Fiscalía de Arica señaló que la droga estaba oculta en bolsas de yute dentro de una vagoneta blanca.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/01/2026 21:14

Chile

Autoridades chilenas incautaron cerca de 190 kilogramos de sustancias controladas durante un operativo realizado en la frontera entre Bolivia y Chile, en el marco de una investigación contra el narcotráfico internacional.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía de Arica, la droga fue encontrada al interior de un vehículo blanco tipo vagoneta, donde las sustancias ilícitas se encontraban ocultas en bolsas de yute.

Entre lo incautado se identificaron marihuana, pasta base de cocaína y ketamina, destinadas presuntamente al mercado chileno.

Durante el operativo, las fuerzas del orden también secuestraron otros tres vehículos y dinero en efectivo, elementos que estarían vinculados a una asociación criminal conformada por al menos siete integrantes, dedicada al internamiento de droga desde territorio boliviano hacia Chile.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y no descartan nuevas aprehensiones en el marco de este caso, considerado uno de los golpes más importantes al narcotráfico en la zona fronteriza en lo que va del año.

