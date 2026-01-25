Hoy es el gran día: Red Uno inicia su casting musical en La Paz

El sueño de convertir tu talento en música profesional empieza hoy en La Paz. Red Uno abre sus puertas para recibir a cantantes de todas las edades y estilos, en el casting musical que promete descubrir a las nuevas voces de Bolivia.

Las audiciones se desarrollarán de manera presencial en la calle Romecín Campos N° 592, con puertas abiertas desde las 08:00 de la mañana. Los aspirantes tendrán la oportunidad de mostrar su talento ante un jurado que seleccionará a los participantes que pasarán a las siguientes etapas del programa.

No dejes pasar la oportunidad de formar parte de una historia que inspire a todo un país. Bolivia quiere escuchar tu voz.

Los interesados deben presentarse con una presentación preparada y muchas ganas de mostrar su talento. Esta es la oportunidad para aquellos que sueñan con iniciar una carrera profesional en la música y dejar su huella en la escena nacional.

