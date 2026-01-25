Hinchas de la Verde alientan en la previa del amistoso con México

La selección boliviana recibió un respaldo constante de su hinchada durante toda la jornada del sábado, en la antesala del amistoso frente a México. Grupos de aficionados se hicieron presentes tanto en el hotel de concentración del equipo como en los alrededores del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde alentaron a los jugadores con cánticos y mensajes de apoyo.

Los hinchas destacaron el sentimiento especial que genera acompañar a La Verde, tanto en partidos oficiales como en encuentros amistosos. “Esto es algo hermoso, único, que se vive siempre como buen boliviano”, expresó uno de los seguidores que se acercó para alentar al combinado nacional.

En medio del entusiasmo, varios aficionados se animaron a pronosticar el resultado del partido. Algunos auguraron una victoria por 3-1, otros se inclinaron por un 1-0, 2-1 e incluso un contundente 5-0, confiando en que la selección pueda imponerse ante el combinado mexicano.

La presencia de familias y niños también marcó la jornada, con hinchas que señalaron que acudieron para cumplir el sueño de ver de cerca a los jugadores y transmitirles ánimo previo al encuentro. El respaldo popular se mantuvo firme con un mensaje común: acompañar a La Verde y alentarla hasta el final en su compromiso frente a México.

