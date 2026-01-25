Estos son los 5 signos zodiacales que podrían volver con su ex, según la astrología

Los astros muestran energías que tal vez favorecen los recuerdos de esa persona que marcó tu vida y que por algún motivo tomaron caminos separados. A veces soltar no es fácil y estos cinco signos demuestran un gran apego por el pasado.

Estos signos podrían dar una segunda oportunidad a su ex:

Cáncer

Este signo se mueve principalmente desde lo emocional y le cuesta soltar aquello que alguna vez le brindó contención y seguridad. Cuando una relación fue importante, los recuerdos permanecen activos durante mucho tiempo y reaparecen en forma de nostalgia o necesidad de reencuentro.

Piscis

Tiene una tendencia natural a romantizar el pasado, incluso cuando la relación no fue del todo sana. Su mundo emocional es profundo y muchas veces se queda enganchado a lo que pudo haber sido más que a lo que realmente ocurrió.

Su gran capacidad para perdonar y comprender al otro lo lleva a dar segundas oportunidades.

Tauro

Busca estabilidad emocional y seguridad, por lo que le cuesta iniciar vínculos desde cero. Cuando ya invirtió tiempo, energía y afecto en una relación, prefiere intentar reconstruirla antes que enfrentarse a lo desconocido.

Aunque no suele volver de manera impulsiva, cuando lo hace es porque siente que aún existen bases sólidas.

Leo

Detrás de su imagen segura y orgullosa, Leo guarda un fuerte deseo de sentirse valorado y elegido. Cuando una relación termina sin ese reconocimiento, puede quedar con la sensación de que algo quedó inconcluso.

Virgo

Tiende a analizar el pasado con lupa, revisando errores propios y ajenos. Esa necesidad de comprender qué falló lo lleva muchas veces a retomar contacto con alguien del pasado en busca de respuestas.

Cuando considera que los problemas eran solucionables y que la relación tenía potencial, puede apostar por una segunda oportunidad.

