Lo que comenzó como una disputa por ruidos molestos terminó en un violento episodio de maltrato animal que indignó a los habitantes del barrio Ciudadela, Santa Fe, Argentina. Un vecino, irritado por el cacareo de un gallo callejero llamado "Cocó", decidió tomar la justicia por su mano y atacar al ave con un rifle de aire comprimido que había adquirido previamente por internet.

Un ataque captado en video

El incidente ocurrió el pasado sábado alrededor de las 15:30 horas. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, el hombre persiguió al animal y efectuó al menos cuatro disparos. En las grabaciones se escuchan las detonaciones y los quejidos del ave mientras intentaba huir de los proyectiles.

Marisa, una de las vecinas que cuida al animal, increpó al agresor en el acto tras escuchar los disparos. "Le dije: ‘¿Qué haces? Estás loco’. Él me respondió que el gallo lo tenía harto, que no lo quiere ahí", relató la mujer a medios locales. Afortunadamente, "Cocó" logró escapar ileso gracias a su agilidad, aunque testigos aseguran que el animal ha quedado visiblemente asustado y ahora se refugia en las copas de los árboles ante cualquier presencia humana.

"Cocó": El gallo que es de todos

La historia de este ave comenzó hace cinco meses, cuando apareció de forma misteriosa en la intersección de las calles Quintana y San Lorenzo. Aunque no tiene un dueño formal, los residentes lo adoptaron como un símbolo del barrio: los niños juegan con él, los comerciantes le dan agua y los vecinos le compran maíz.

Pese a que el agresor justificó su violencia alegando que el animal "cantaba a cualquier hora", la mayoría de los habitantes coinciden en que el ruido es mínimo y parte del paisaje cotidiano. "Es un animal indefenso que no molesta a nadie. Lo que más asusta es que este hombre compró un arma por internet para esto; pudo haber herido a un niño o a cualquier persona que pasara por la vereda", señalaron los frentistas.

Intervención policial y "suerte" en la lotería

Tras la denuncia formal y la viralización de las imágenes del ataque, agentes de la policía se presentaron en el domicilio del agresor. El hombre entregó voluntariamente el rifle de aire comprimido, los balines y la caja original del arma. Aunque el atacante no fue detenido, se le abrió una causa por la agresión y las autoridades confiscaron el equipo.

Por su parte, la comunidad ya se organiza para proteger al animal; una vecina ofreció su patio para construir un gallinero y resguardarlo. Curiosamente, el impacto del caso fue tal que muchos vecinos acudieron a las agencias de lotería para apostar al número 81, que en la tabla de los sueños representa al "gallo", convirtiendo el drama en un fenómeno de fe popular en la ciudad.

