¡Era para secar, no para botar!: camión se lleva sofá por error y el video se vuelve viral

El hecho ocurrió cuando la familia sacó su sillón recién lavado a la calle. Minutos después, un camión recolector lo confundió con basura y se lo llevó sin previo aviso.

Cristina Cotari

23/01/2026 22:24

Foto: Captura de video
Mundo

Escuchar esta nota

Una confusión insólita se volvió viral en redes sociales después de que un camión recolector se llevara un sofá que una mujer había dejado en la calle para secarlo al sol.

El hecho ocurrió cuando la familia decidió sacar su sillón recién lavado al exterior. Minutos después, el camión pasó, vio el mueble y, al confundirlo con basura, se lo llevó sin previo aviso. La escena fue registrada por cámaras y desató risas y sorpresa entre los usuarios de internet.

La dueña del sofá salió justo a tiempo para ver cómo su mueble desaparecía mientras el camión avanzaba, sin que nadie pudiera detenerlo. Usuarios comentaron que fue un malentendido perfecto, entre la rutina diaria de la recolección y la casualidad de dejar el sofá en la calle.

El incidente se volvió tendencia y dejó claro que, a veces, lo inesperado puede ocurrir incluso en las tareas más cotidianas.

 

