¿Terror o ternura? La insólita reacción de una niña al recibir un muñeco de Chucky se vuelve viral

En un video que ya circula por todas las plataformas digitales, se observa a una pequeña niña rodeada de cajas y papel de regalo junto al árbol de Navidad. Al principio, la menor parece algo desanimada, mirando sus paquetes con sospecha, como si el regalo de sus sueños no estuviera allí. Sin embargo, ante la insistencia de sus padres para que siguiera descubriendo el contenido, la decepción se transformó en pura euforia.

¡Chucky, Chucky!

Para sorpresa de muchos, el objeto del deseo de la pequeña no era una muñeca convencional o un set de cocina, sino el mismísimo Chucky, el icónico personaje de la saga de terror "El Muñeco Diabólico".

Al romper el último pedazo de papel y ver la caja roja con el rostro del personaje, la niña comenzó a saltar de alegría gritando: "¡Chucky, Chucky!". Lejos de asustarse por las cicatrices y la mirada fija del juguete, la pequeña lo abrazó con una ilusión que ha derretido (y extrañado) a los internautas.

El hermano: la voz de la razón

Aunque la niña estaba viviendo su mejor momento, su hermano no compartió el mismo entusiasmo. En un momento que ya es considerado "oro puro" por los usuarios de TikTok, se escucha al niño decir con total seriedad: "¿En serio? Me voy de esta casa".

El video, compartido originalmente por la cuenta @anahernndzz , ya supera las 12.3 millones de reproducciones. Los comentarios no se han hecho esperar, dividiéndose entre quienes celebran la autenticidad de la niña y quienes se identifican con el miedo del hermano: "El único normal en esa familia es el niño que dice: me voy de esta casa", "El hermano: convivir con eso no es una opción", "Qué ilusión... el niño que vaya pidiendo agua bendita y crucifijos".

Incluso se ve a la pequeña en clips posteriores peinando con total calma el cabello naranja de su nuevo mejor amigo, demostrando que, para los niños, no existen géneros ni prejuicios cuando se trata de jugar.

