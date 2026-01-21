TEMAS DE HOY:
Historia, aventura y pasión: Así es 'Catalina de Dos Mundos' de Juan Claudio Lechín

Juan Claudio Lechín transporta al lector al siglo XVII con Catalina de Dos Mundos, una novela que mezcla historia, aventura y conspiraciones monetarias en Potosí.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/01/2026 0:06

Escuchar esta nota

La historia virreinal boliviana cobra vida en la más reciente novela del escritor Juan Claudio Lechín, Catalina de Dos Mundos, que combina hechos históricos con emoción narrativa.

La obra explora la fascinante conspiración monetaria que puso en jaque al Imperio Español en el siglo XVII, con epicentro en la Casa de la Moneda de Potosí.

Lechín explicó que la idea nació tras leer un cuento breve del escritor boliviano Julio Lucas Jaimes, Los Tesoros de Rocha, y que la investigación se extendió por 30 años hasta localizar en el Archivo General de Indias, en Sevilla, los juicios de los falsificadores de moneda.

“Quise crear una novela de aventuras, amor, venganza y viajes, sin perder la rigurosidad histórica, pero buscando transmitir emociones”, señaló el autor.

La novela, según el autor, logra un equilibrio entre la investigación histórica y la narrativa literaria, haciendo que incluso los eventos complejos sean accesibles y emocionantes para los lectores.

Catalina de Dos Mundos será presentada en Santa Cruz el miércoles 28 de enero, a las 19:00, en el Hotel Los Tajibos. El libro ya está disponible en librerías Lectura, invitando a los lectores a sumergirse en una época donde la corrupción, la ambición y la economía mundial se entrelazaban de manera dramática.

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

