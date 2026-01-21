Video: ¡Emotivo! El Chaqueño Palavecino envió un saludo al presidente Rodrigo Paz y cantó una cueca tarijeña

El escenario "Martín Fierro" del Festival de Jesús María 2026 fue testigo de un momento que trascendió la música para convertirse en un puente de hermandad entre Argentina y Bolivia.

En medio de su aclamada actuación, el Chaqueño Palavecino hizo una pausa para dedicar un afectuoso saludo al actual presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, evocando con nostalgia la etapa en la que Paz se desempeñaba como alcalde de Tarija.

Con la picardía que lo caracteriza, el artista recordó anécdotas de aquellos años en los que los lazos de amistad se fortalecieron entre guitarreadas y gestiones por la cultura tarijeña.

"Vamos a cantar una cueca bien chapaca, le vamos a mandar saludos iba a mi casa y me traía unas buenas cervezas cuando era alcalde, el presidente Paz, le mandamos un abrazo y esta cueca es de ellos de Tarija justamente”, expresó el artista ante una multitud que aplaudió el gesto de fraternidad.

