El panorama musical boliviano vuelve a encenderse de la mano de su máximo exponente actual. Bonny Lovy, el artífice del "Cumbia Pop", ha decidido unir su talento con Turromantikos para presentar una reinterpretación fresca y bailable del clásico eterno “La quiero a morir”.

El lanzamiento generó una alta expectativa entre los seguidores de ambos artistas; el mismo se transformó en un fenómeno digital inmediato, ya que los fans viralizaron y masificaron las visitas y reproducciones a las redes oficiales de los artistas.

A tan solo horas de su lanzamiento, el tema ha escalado posiciones en las listas de reproducción, acumulando miles de vistas y comentarios que elogian la fusión de estilos: la energía característica de Bonny y el sello rítmico inconfundible de Turromantikos.

A diferencia de otras versiones, esta entrega apuesta por una producción moderna que respeta la esencia romántica de la letra original, pero le inyecta un ritmo contagioso diseñado para apoderarse de las pistas de baile y los "trends" de TikTok. La química entre los artistas es evidente, logrando una armonía que refresca la nostalgia y la adapta a las nuevas generaciones.

El videoclip, que ya circula en plataformas oficiales, destaca por una estética cuidada y la carisma de sus protagonistas.

