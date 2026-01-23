TEMAS DE HOY:
“Vamos a poner primero al ciudadano”: Manuel Saavedra en el distrito 12 de Santa Cruz

El candidato de la agrupación VOS recorrió el distrito 12 y cuestionó el abandono municipal. Prometió devolverle funcionamiento a la ciudad.

Red Uno de Bolivia

23/01/2026 21:43

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación ciudadana VOS, Carlos Manuel “Mamen” Saavedra, visitó este viernes el barrio Magisterio Sur, en el distrito 12, como parte de su campaña rumbo a las elecciones subnacionales previstas para marzo.

Durante su recorrido, Saavedra fue recibido por vecinos de la zona, a quienes escuchó y expresó su preocupación por el estado de abandono del distrito.

“Estamos en el distrito 12, es un distrito muy importante en nuestra ciudad, pero también con muchísimas necesidades, que en estos últimos cinco años ha estado abandonado”, afirmó.

 

Mencionó que faltan servicios básicos como poda de árboles, alumbrado público, bacheo y canales de drenaje, y apuntó directamente a la gestión municipal por su inacción.

“No han atendido esta ciudad ni en lo más básico. No es posible tanto abandono y tanto no importismo con las necesidades de esta ciudad”, añadió.

 

 

“Mamen” Saavedra aseguró que su propuesta se basa en recuperar el funcionamiento básico de la ciudad con decencia y transparencia, y que el cambio comenzará desde el 22 de marzo.

“Empieza un nuevo ciclo, un ciclo en que esta ciudad empieza a funcionar. La decencia y la transparencia van a ser centrales”, sostuvo.

 

El candidato también hizo referencia a problemas estructurales que Santa Cruz arrastra desde hace décadas, y se comprometió a poner al ciudadano como prioridad de su gestión.

“Eso se va a acabar. Va a haber un gobierno municipal que solucione los problemas. Vamos a poner primero al ciudadano. Esa es nuestra prioridad”, enfatizó.

