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Uno decide

Con algarabía y colorido, simpatizantes reciben a candidatos para el debate por la Alcaldía cruceña

Red Uno transmitirá el encuentro de los dos bloques de postulantes a las 21:00.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 16:01

Santa Cruz

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Con banderas flameantes, algarabía y mucho colorido, los simpatizantes de los diferentes frentes políticos dan la bienvenida a los candidatos de su preferencia. Los primeros en llegar al encuentro fueron los candidatos Manuel Saavedra, Soo Hyun Chung, Alfredo Solares y Angélica Sosa.

El debate organizado por el TED Santa Cruz iniciará puntualmente a las 21:00 de hoy. La señal será transmitida en vivo por Red Uno y sus diferentes redes sociales oficiales.

Debido a que existen 12 postulantes, el reporte del TED indica que el intercambio se organizará en dos bloques de seis candidatos. Esta cita democrática es fundamental antes de las elecciones subnacionales del próximo domingo 22 de marzo.

En cuanto a los ejes temáticos, el primero abordará el desarrollo humano y la salud, mientras que el segundo se centrará en economía y planificación territorial. El tercer bloque estará dedicado a la movilidad urbana, el medioambiente y la sostenibilidad de la ciudad.

Dentro de esta estructura, los candidatos presentarán sus propuestas y responderán directamente a sus contrincantes. Esto permitirá a la ciudadanía contrastar las visiones que cada organización plantea para la gestión municipal.

Mira la programación en Red Uno Play

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