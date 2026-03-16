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“Desde el día 1 se acaba el robo”: Manuel Saavedra lanza su plan maestro para Santa Cruz

Entre críticas al transporte y la burocracia, Saavedra asegura que bajo su gestión se acabará el privilegio de los "flojos" en el municipio.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 22:27

Manuel Saavedra, candidato a la Alcaldía cruceña por la agrupación política VOS. Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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El candidato Manuel Saavedra denunció un quiebre financiero en la Alcaldía cruceña, señalando que "el actual alcalde está dejando un déficit de 2.300 millones de bolivianos" debido a una gestión que gastó más de lo que ingresó. Saavedra vinculó la crisis de servicios y seguridad directamente con la corrupción de la administración vigente, sentenciando con firmeza: "¿Quiénes son los culpables de eso?, los que se robaron su plata".

Para revertir este escenario, el líder de VOS prometió una reestructuración drástica que incluye la eliminación de la burocracia ineficiente y la mejora inmediata de la salud pública.

Su compromiso electoral busca cerrar las brechas de desigualdad de manera tajante, asegurando que "hasta diciembre de este año, ningún cruceño duerme nunca más en las filas de un hospital municipal".

La carrera por la silla municipal cruceña cuenta con 12 candidatos habilitados para los comicios del próximo domingo, 22 de marzo. La expectativa crece mientras los equipos de campaña intensifican sus actividades.

De acuerdo a las autoridades electorales, los debates surgen como la herramienta principal para analizar las soluciones que ofrece cada frente político. Asimismo, destacan que la transparencia en estas discusiones es clave para fortalecer la democracia.

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