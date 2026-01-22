Escena de película: patada voladora frena la huida de un ladrón

Un intento de robo terminó en una escena digna de una película de acción en Nova Iguaçu, en la región de la Baixada Fluminense de Río de Janeiro (Brasil). Un presunto ladrón fue alcanzado y reducido por un grupo de personas cuando intentaba huir tras robar una tienda, recibiendo incluso una patada voladora que quedó registrada en video.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, muestran cómo el hecho ocurrió el martes 20 de enero, cerca del juzgado de la localidad. Según se observa, el sujeto sale corriendo del comercio cuando una mujer comienza a perseguirlo, golpeándolo con una bolsa y gritando para pedir ayuda.

Ante los gritos, varios transeúntes y comerciantes se acercan al lugar y logran interceptar al presunto delincuente. En cuestión de segundos, el hombre cae al suelo y es rodeado por el grupo, que lo golpea para evitar que escape.

El video generó fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la reacción de los ciudadanos, mientras otros cuestionaron la violencia y la justicia por mano propia. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el sospechoso fue entregado a la Policía ni cuál es su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play