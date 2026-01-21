Insólito robo: ladrón ingresa gateando a un almacén para evitar cámaras | VIDEO

Un ladrón protagonizó una escena tan insólita como delictiva al ingresar gateando a un almacén para evitar ser detectado por las cámaras de seguridad. El hecho ocurrió en el barrio Residencial Vélez Sarsfield, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

El robo se produjo minutos después de la medianoche del miércoles 14 de enero, en un comercio ubicado sobre la calle Manuel Parga. Según se observa en las imágenes, los delincuentes rompieron el candado de ingreso y accedieron al local sin activar la alarma.

En el video —de menos de un minuto— se ve a uno de los ladrones, vestido con un buzo amarillo, entrar gateando, con una mochila en la espalda. Mira hacia todos los sectores del comercio y abre el cierre para comenzar a guardar el botín.

Luego de tomar varios productos de una góndola, aparece en escena su cómplice, con buzo negro y capucha, cargando una caja llena de mercadería. Ambos abandonan el lugar segundos después.

De acuerdo con el medio local El Doce, los delincuentes se llevaron cigarrillos, una caja de vodka y una computadora.

Las autoridades ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y localizar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play