No pierdas tu bono: así puedes verificar si recibirás el apoyo económico del PEPE

El Bono PEPE, parte del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, comenzará a pagarse el lunes 26 de enero de 2026, según informó el Ministerio de Economía.

Se trata de un apoyo económico temporal de Bs 450, dividido en tres pagos de Bs 150 cada uno durante enero, febrero y marzo, para familias vulnerables que ya reciben otros bonos del Estado.

¿Quiénes son beneficiarios?

Pueden cobrar el bono quienes estén inscritos en alguno de estos cinco programas:

Bono Juana Azurduy : Madres con niños menores de 2 años.

Bono Juancito Pinto : Padres, madres o tutores de estudiantes en unidades educativas fiscales o de convenio.

Bono anual de Indigencia o Ceguera : Personas registradas en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad o en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

Bono de Discapacidad grave o muy grave : Personas con registro en SIPRUNPCD.

Renta Dignidad (no jubilados): Adultos mayores sin renta de jubilación, que recibirán un incremento de Bs 150, subiendo de Bs 350 a Bs 500 mensuales durante 12 meses.

Importante:

El bono se entrega por grupo familiar , aunque una persona pertenezca a más de un grupo beneficiario, solo podrá cobrar una vez .

No se requiere inscripción ni formularios adicionales: el pago se realizará automáticamente a los registros oficiales.

Consultas y verificación

Para saber si eres beneficiario, se puede ingresar a la página oficial: www.gestora.bo, en la sección “Programa PEPE”.

El sistema utiliza automáticamente los datos de los cinco bonos o rentas para habilitar a los beneficiarios.

Pago y logística

Se puede cobrar en cuotas o el total acumulado hasta el 30 de abril de 2026 .

El beneficio no reemplaza ni modifica los otros bonos o rentas existentes.

El pago será automático, directo en las entidades bancarias habilitadas por el programa.

